Photo : VNA

Ho Chi Minh Ville (VNA) – Vietnam Airlines a repris le 17 février le premier vol international régulier après l’annonce de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) sur la levée de la restriction de fréquence sur les vols internationaux depuis le 15 février.

Il s’agit du vol VN675 exploité par Airbus A321 sur la ligne Ho Chi Minh-Ville (Vietnam)- Kuala Lumpur (Malaisie). En sens inverse, vol VN674 sur la ligne Kula Lumpur - Ho Chi Minh-Ville a atterri le même jour à l’aéroport Tan Son Nhat avec à son bord 119 passagers : 113 sont des citoyens vietnamiens coincés en Malaisie et 6 touristes étrangers éligibles pour entrer au Vietnam, conformément à la réglementation.

Cao Chinh Mien, Directeur de la filiale de Vietnam Airlines en Malaisie, a souligné que la reprise des vols commerciaux contribuerait à attirer des touristes malaisiens au Vietnam et à promouvoir le commerce entre les deux pays.

Ainsi, depuis le 1er janvier, Vietnam Airlines annonce la reprise de 24 liaisons aériennes vers 15 pays et territoires que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Australie, le Japon et la République de Corée, Taiwan (Chine), Hong Kong (Chine), la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, le Laos et le Cambodge.

Au fil des mois, Vietnam Airlines reprendra progressivement ses vols internationaux. Selon les prévisions, Vietnam Airlines portera le nombre total de vols sur le réseau international à au moins 95 vols/semaine à partir d'avril, et au moins 164 vols/semaine à partir de juillet.

Avec ce plan, l'exploitation de l’ensemble du réseau de vols internationaux de Vietnam Airlines reviendra à la normale pré-COVID-19 à partir de juillet prochain. -VNA