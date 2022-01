Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) a annoncé jeudi la reprise de ses services de restauration à bord à partir du 15 janvier.

Pour les vols domestiques, Vietnam Airlines rétablira presque tous ses services à bord pour les passagers en classe affaires.

Outre l'eau, le thé et le café sont servis sur les vols intérieurs et internationaux de plus d'une heure et demi.

Les passagers de la classe affaires et de la classe économique sur les vols internationaux de plus d'une heure et 15 minutes bénéficient d'options chaudes et de boissons.

En 2022, Vietnam Airlines renforce l'application des technologies et de la transformation numérique pour perfectionner les services "sans contact" conformément aux recommandations de santé, afin d'apporter aux passagers une expérience de vol confortable et sûre. -VNA