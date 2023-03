Dà Nang (VNA) – Une cérémonie d’accueil du premier vol direct de l’aéroport de Narita à Tokyo (Japon) à Dà Nang après une longue suspension due à la pandémie de Covid-19 a été organisée dimanche 26 mars par Vietnam Airlines dans la ville balnéaire du Centre.

Des touristes japonais du premier vol direct de l’aéroport de Narita à Tokyo (Japon) à Dà Nang accueillis avec des cadeaux. Photo : tuoitre.vn

Les quelque 180 passagers japonais du vol Vietnam Airlines ont été accueillis avec des représentations artistiques et des cadeaux de la ville.Le directeur adjoint du Département du tourisme de Dà Nang, Nguyên Xuân Binh, a déclaré que le Japon est considéré comme un marché clé du tourisme de la ville avec une croissance stable. La localité a accueilli plus de 183.000 arrivées japonaises en 2019, en hausse de près de 200 % par rapport à 2015 (92.000 arrivées).Depuis la réouverture du Vietnam au tourisme international en mars 2022, Dà Nang a accueilli environ 27.000 visiteurs japonais. La reprise des vols réguliers de Narita à Dà Nang devra apporter une contribution positive au retour des touristes japonais à Dà Nang et vice versa dans les temps à venir.Selon la compagnie aérienne, dans la phase initiale, du 26 mars 2023 au 30 juin 2023, la liaison Narita- Dà Nang opérera quatre vols par semaine tous les mardis, mercredis, samedis et dimanches.À partir du 1er juillet, Vietnam Airlines prévoit d’opérer des vols quotidiens avec une fréquence de sept vols par semaine dans le but de stimuler le tourisme et les échanges commerciaux entre le Japon et le Centre du Vietnam. – VNA