Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines est devenue la première compagnie aérienne étrangère à reprendre ses vols vers Busan depuis que la République de Corée a restreint les vols en raison de la pandémie de COVID-19.

Photo : VNA

Le vol VN426 est parti de Hanoï avec 148 passagers à bord, et un autre de la compagnie aérienne nationale est revenu de Busan avec 175 passagers.La compagnie aérienne opère trois vols par semaine sur la route tous les lundis, mardis et vendredis.À partir de juillet, il rouvrira également la route Ho Chi Minh-Ville-Busan avec quatre vols par semaine, et prévoit de lancer des vols reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et Nha Trang à Séoul.Des Boeing 787 à fuselage large seront utilisés sur les routes.Les billets sont disponibles sur www.vietnamairlines.com, les bureaux de réservation et les agents de vente de Vietnam Airlines dans tout le pays.- VNA