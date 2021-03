Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En vue de rétablir progressivement les vols internationaux en toute sécurité, de répondre aux besoins de déplacement des passagers et de contribuer au relance de l'économie et du tourisme, du 1er avril au 30 juin 2021, la compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) étendra l'exploitation régulière de quatre lignes internationales reliant Hanoï à Narita (Tokyo, au Japon), Hanoï à Incheon (Séoul, en République de Corée), Hanoï à Sydney et Ho Chi Minh-Ville à Sydney (en Australie).

Concrètement, les vols directs reliant Hanoï à Séoul seront exploités tous les jeudis, ceux reliant Hanoï à Tokyo, les 3, 8, 11, 16, 23, 27 et 29 avril 2021, et deux fois par semaine tous les jeudis et samedis en mai et juin 2021.

Les vols en provenance de Hanoï vers Sydney décolleront tous samedis et ceux au départ de Ho Chi Minh-Ville partira tous les jeudis et dimanches.

Actuellement, selon les réglementations d'entrée des pays, les vols en provenance du Vietnam ne répondent qu'aux besoins des citoyens vietnamiens souhaitant étudier, travailler, rendre visite à des proches à l'étranger, et aux besoins des étrangers pour rentrer chez eux.

Les passagers doivent se référer activement aux règlements d'immigration officiellement annoncés par les ambassades des pays pour garantir les documents et procédures nécessaires. Vietnam Airlines ne sera pas tenu responsable en cas de refus d'entrée des passagers, a déclaré un représentant de Vietnam Airlines.

En outre, Vietnam Airlines prévoit également de lancer des vols à forfait depuis le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine). L'exploitation de ces vols est soumise à l'autorisation des autorités.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.vietnamairlines.com; la page Facebook officielle de la compagnie aérienne nationale à l’adresse www.facebook.com/VietnamAirlines; contactez les guichets de Vietnam Airlines ou les centres d'appel du service clientèle de Vietnam Airlines (1900 1100) et de VASCO (028 38 330 330).

Les vols internationaux de Vietnam Airlines sont effectués conformément aux normes de prévention et de contrôle des épidémies de niveau 4 - le plus haut du système de sécurité sanitaire de la compagnie aérienne. Les mesures prises par Vietnam Airlines sont évaluées comme supérieures aux normes de l'Alliance des compagnies aériennes SkyTeam, équivalant au niveau 4/5 étoiles de Skytrax, organisme de consultation spécialisé dans le domaine de l’aviation civile, et sont classées 7/7 étoiles selon AirlineRatings en termes de niveau de sécurité dans la prévention des épidémies. -VNA