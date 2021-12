Des images sur diverses destinations au Vietnam sont présentées par Vietnam Airlines à la place Times Square aux États-Unis. Source : Vietnam Airlines. Photo : VNA

New York (VNA) – Dans la matinée du 3 décembre, heure du Vietnam soit dans la soirée du 2 décembre à New York des Etats-Unis (heure locale), une vidéo sur des images sur le Vietnam et ses habitants a été présentée sur l’écran LED à l’extérieur du bâtiment Thompson Reuters dans la place prestigieuse Times Square.

Ces images sur le Vietnam ont immédiatement attiré l'attention des centaines de personnes présentes au carrefour.

Des attractions touristiques les plus célèbres du Vietnam apparaissent sur l’écran telles que l'exploration de la mystérieuse grotte de Son Doong, la visite à Ho Chi Minh-Ville dynamique, le festival des feux d'artifice et le pont d’or à Da Nang, la magnifique baie d'Ha Long, une excursion en bateau à Ninh Binh et une dégustation un bol de pho chaud dans la capitale Hanoï...

La série d'images a laissé l'impression d'un pays paisible avec une nature riche, une beauté diversifiée, de nombreuses expériences fascinantes et a inspiré les téléspectateurs à visiter le Vietnam.

Parallèlement à cela, la vidéo a également annoncé l'itinéraire de vol régulier entre le Vietnam et les États-Unis exploité par la Compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines).

Cett route aérienne est officiellement mise en service par Vietnam Airlines depuis le 28 novembre, ouvrant ainsi la possibilité aux clients de se déplacer plus facilement entre les États-Unis et le Vietnam.

Vietnam Airlines est ainsi devenue la première et la seule compagnie aérienne vietnamienne à être autorisée à effectuer des vols directs réguliers sans escale vers les États-Unis.

Dans un contexte où le monde entre dans une nouvelle phase, en particulier le gouvernement vietnamien vient d'approuver un programme pilote pour accueillir des touristes internationaux, l'événement que la présentation des images sur le Vietnam à Times Square est une percée pour Vietnam Airlines à pénétrer le marché américain - l'un des marchés touristiques et commerciaux les plus potentiels du Vietnam.

Vietnam Airlines opère actuellement deux vols réguliers par semaine entre Ho Chi Minh-Ville et San Francisco.

Vietnam Airlines étudie pour ouvrir davantage de lignes reliant Los Angeles à Hanoï ou à Ho Chi Minh-Ville. -VNA