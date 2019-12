La cérémonie organisée le 17 décembre à Macau par Vietnam Airlines, marquant l'ouverture de sa nouvelle ligne Hanoï-Macau. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – A l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle ligne Hanoï-Macau (Chine), Vietnam Airlines lance un programme promotionnel qui offrira aux passagers des billets à des prix très attractifs pour les vols au départ de Macau.

Le prix minimum d’un billet aller-retour sera de 80 dollars s’appliquant aux vols reliant de Macau à Hanoï, Da Nang, Nha Trang et Phu Quoc.

Le 16 décembre, la compagnie aérienne nationale du Vietnam a officiellement lancé une ligne reliant Hanoï à Macau.

Il s’agit de la quatrième ligne aérienne à destination à des villes dans la région de la Grande Baie, lancée par Vietnam Airlines.

Le premier vol, portant le code VN456, a décollé de l’aéroport international Noi Bai à 19h45 le même jour et atterri à l’aéroport international de Macau à 6h30 (heure local) le 17 décembre.

La ligne de Vietnam Airlines répondra au besoin de déplacement et contribuera à la promotion de la coopération entre le Vietnam et la région de la Grande Baie, a déclaré Tran Thanh Huan, consul général du Vietnam à Hong Kong et à Macau.

Les vols à lundi, mercredi, vendredi et dimanche partent de Hanoï à 19h45 (heure local) et de Macau à 23h50, ceux à mardi, jeudi et samedi, partent de Hanoï à 4h00 et à Macau à 8h35. -VNA