Pékin (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a participé à la 11e course internationale des bateaux-dragons de Shanghai, qui a eu lieu du 18 au 21 septembre.

Cet événement a réuni environ 800 sportifs d’une quarantaine d’équipes de 17 pays et territoires tels que la Chine, les Etats-Unis, le Canada, le Vietnam, l’Australie, Singapour, l’Italie...

C’est la première fois que Vietnam Airlines était présente à la course. Elle a été représentée par une équipe au départ du Vietnam et une équipe de la filiale en Chine.

Vuong Phuc Nghia, directeur de la filiale en Chine de la compagnie aérienne vietnamienne, a souligné que la participation de son équipe à ce concours visait à resserrer les liens entre Vietnam Airlines et ses partenaires internationaux.

Les équipes de Malaisie, de Taïwan (Chine) et d’Espagne ont fini respectivement 1er, 2e et 3e dans le tableau A (amateurs), tandis que celles de la Suisse, des Philippines et des États-Unis ont terminé en tête du classement B (semi-professionnels).

Un gala musical s'est tenue samedi soir dans le cadre de cet événement dans le but d'intensifier l’amitié entre athlètes et citoyens chinois. -VNA