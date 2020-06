Photo: VNA



Hanoï (VNA) - En juin, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines ouvrira six nouvelles lignes aériennes domestiques.

Concrètement, deux lignes reliant Hai Phong à Da Lat et Hai Phong à Phu Quoc seront exploitées à partir du 12 juin avec une fréquence de quatre vols aller-retour par semaine - tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.

Vietnam Airlines exploitera les lignes reliant Hai Phong à Can Tho, Hai Phong à Buon Ma Thuot, Vinh à Can Tho à partir du 12 juin, avec trois vols aller-retour par semaine - tous les mardis, jeudis et samedis.

La ligne entre Can Tho et Buon Ma Thuot sera mise en place à partir du 22 juin à raison de quatre vols aller-retour - tous les lundis, mardis, jeudis et samedis.

A cette occasion, Vietnam Airlines lancera 6.666 billets à seulement 546.000 dongs (frais et taxes compris) l'aller simple. Les billets seront vendus du 06 au 12 juin 2020, valables jusqu'au 31 décembre 2020.

En outre, les passagers pourront acheter des billets promotionnels à 579.000 dôngs l'aller simple (frais et taxes compris), valables jusqu'au 31 juillet 2020. -VNA