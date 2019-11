Un avion de Vietnam Airlines . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie nationale Vietnam Airlines a annoncé jeudi l'ouverture de lignes directes entre le Vietnam et Shenzhen (Chine), lesquelles vont répondre à la demande croissante de déplacement entre les deux parties.

Ils s’agit de la 15e et 16e ligne de Vietnam Airlines reliant le Vietnam à la Chine.

La ligne Ho Chi Minh-Ville – Shenzhen est exploitée à partir du 27 novembre à raison de trois vols par semaine. Les vols partent de Ho Chi Minh-Ville à 22h45 les lundis, mercredis et vendredis, et de Shenzhen à 03h35 les mardis, jeudis et samedis.

La ligne Hanoï – Shenzhen est exploitée à partir du 28 novembre à raison de quatre vols par semaine. Les vols partent de Hanoï à 23h55 les mardis, jeudis, samedis et dimanches, et de Shenzhen à 03h35 les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.



Lors de la cérémonie de présentation de ces lignes, le consul général adjoint du Vietnam à Guangzhou, Nguyen Thanh Le, a déclaré apprécier le prestige et la qualité des services de Vietnam Airlines. Il a affirmé que le consulat général du Vietnam à Guangzhou serait aux côtés de la compagnie aérienne nationale pour attirer davantage de touristes dans le pays.



Ces nouvelles liaisons relient Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à l’un des pôles économiques et technologiques les plus dynamiques de Chine, tout en aidant les passagers à explorer des destinations attrayantes des deux pays.

A cette occasion, Vietnam Airlines a lancé un programme promotionnel qui offre aux passagers des billets à des prix très attractifs pour ces deux lignes. Le prix minimum d’un billet aller-retour est de 145 dollars (taxes et charges inclues) pour la ligne Ho Chi Minh-Ville – Shenzhen, et de 155 dollars (taxes et charges inclues) pour la ligne Hanoï – Shenzhen.



Les réservations doivent être faites d'ici au 31 décembre 2019. Les billets à prix promotionnels sont vendus aux agences de Vietnam Airlines, sur l’application mobile et le site web de la compagnie à l’adresse https://www.vietnamairlines.com. -VNA