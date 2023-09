Hanoi (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a publié le 28 septembre l’ouverture de la ligne aérienne directe Da Nang-Don Mueang, reliant la ville centrale de Da Nang et la capitale thaïlandaise Bangkok.

Un avion de Vietnam Airlines. Photo : VNA

Cette décision démontre le contenu de l’entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue thaïlandais Srettha Thavisin en marge de la session de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York des États-Unis, au cours duquel le dirigeant thaïlandais a proposé d’ouvrir davantage de vols entre les deux pays.



S’adressant à cet événement, le représentant en chef de Vietnam Airlines en Thaïlande, Dao Truong Luu, a souligné qu’il s'agit d'un événement important à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement des relations de partenanriat stratégique entre le Vietnam et la Thaïlande, ce qui contribue à promouvoir les échanges économiques, touristiques, culturels entre les deux pays.



M.Dao Truong Luu a déclaré que Vietnam Airlines coordonnait activement avec les agences compétentes pour effectuer l'ouverture d'un nouveau vol Da Nang - Don Mueang en novembre.

Lors de la cérémonie de célébration de la création de Vietnam Airlines. Photo : VNA

Actuellement, Vietnam Airlines propose des services sur près de 100 routes nationales et internationales, avec une flotte de 100 avions.



La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines figure sur la liste des 20 meilleures compagnies aériennes du monde en 2023 publiée par le site AirlineRatings.com.



Le palmarès se base sur différents critères comme le niveau de sécurité, l’âge de la flotte, les évaluations des passagers, les bénéfices, les services à bord et au sol...



Fondée en 1995, Vietnam Airlines a accompli de nombreux progrès ces dernières années. D’une compagnie modeste à la flotte assez ancienne, Vietnam Airlines devient aujourd’hui une compagnie d’envergure importante. Actuellement, la compagnie possède des avions modernes comme Airbus A350-900 XWB, Airbus A321neo et Boeing 787-9/787-10 Dreamliner, avec un âge moyen de la flotte de 7 ans.

En 2022, Vietnam Airlines a reçu de nombreuses récompenses telles que première compagnie aérienne mondiale en termes d'identité culturelle, première compagnie aérienne d'Asie en classe Economy, première compagnie aérienne d'Asie – titres remis par World Travel Awards 2022…-VNA