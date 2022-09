Un avion de Vietnam Airlines. Photo : VNA

Hanoï, 24 septembre (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a été classée 48e dans le Top 100 des compagnies aériennes du monde en 2022 publié aux World Airline Awards par Skytrax.Le classement est basé sur plus de 14 millions d'enquêtes auprès de clients dans plus de 100 pays entre septembre 2021 et août 2022.Dans différentes catégories des World Airline Awards 2022, Bamboo Airways du Vietnam a été classée 15e parmi les meilleures compagnies aériennes régionales au monde et deuxième parmi les meilleures compagnies aériennes régionales d'Asie.Pendant ce temps, Vietjet Air a été nommé la meilleure compagnie aérienne à bas prix au Vietnam.Le Top 10 des compagnies aériennes au monde comprenait Qatar Airways (Qatar), Singapore Airlines (Singapour), Emirates (EAU), ANA (Japon), Qantas Airways (Australie), Japan Airlines (Japon), Turkish Airlines (Turquie), Air France (France ), Korean Air (République de Corée) et Swiss International Air Lines (Suisse).Cette année, c'est la septième fois que Qatar Airways est nommée meilleure compagnie aérienne au monde depuis 1999.- VNA