Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines lancera deux lignes reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) à Mumbai (Inde) à partir du 20 mai.Ainsi, Vietnam Airlines effectuera quatre vols par semaine sur la liaison Hanoï - Mumbai les mardis, jeudis, samedis et dimanches et trois vols par semaine sur la liaison Ho Chi Minh- Ville – Mumbai les lundis, mercredis et vendredis, tous à bord d'Airbus A321.A l'occasion de l'ouverture de ces lignes, Vietnam Airlines a lancé une promotion pour les clients qui achètent des billets sur son site web, son application mobile, ses guichets et ses agents officiels, avec des tarifs aller-retour à partir de seulement 199 dollars, soit l’équivalent à 4.597.000 dongs (taxes et frais compris). Les tarifs sont susceptibles de changer en fonction du taux de change. L'offre s'applique aux billets achetés jusqu'au 26 mai 2023 et une date de départ du 20 au 26 mai 2023.Mumbai est la deuxième ville indienne desservie par Vietnam Airlines, après la capitale indienne New Delhi . L’ouverture de lignes vers Mumbai contribuera à l'intensification des relations commerciales et socioculturelles entre les deux pays.Mumbai (ancien nom : Bombay) est la capitale de l'État du Maharashtra et la ville la plus peuplée d'Inde après New Delhi.-VNA