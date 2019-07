L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tu lors de la cérémonie marquant le lancement de ligne aérienne directe Busan-Da Nang. Photo: VNA



Séoul (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a organisé le 21 juillet en République de Corée, une cérémonie marquant le lancement de ligne aérienne directe reliant la ville sud-coréenne de Busan à Da Nang (Centre) afin de répondre à la demande croissante de voyageurs des deux pays.

Il s'agit de la troisième ligne reliant à Busan gérée par Vietnam Airlines, après celles reliant Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et la ville sud-coréenne. C'est aussi la septième ligne entre les localités vietnamiennes et sud-coréennes.

Depuis le lancement de sa première ligne aérienne reliant la capitale sud-coréenne Séoul et Ho Chi Minh-Ville en 1993, Vietnam Airlines continue à élargir ses activités, effectuant près de 60 vols hebdomadaires reliant des grandes villes vietnamiennes et sud-coréennes.

La ligne directe Busan-Da Nang permettra aux touristes sud-coréens de accéder plus facilement à des destinations touristiques attrayantes au Centre du Vietnam, tels que Da Nang, Hoi An, Hue et d'arriver à Hanoï ou Ho Chi Minh-Ville à partir de Da Nang avant de retourner à Busan sur des vols quotidiens de Vietnam Airlines, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tu.

Il a apprécié les efforts de Vietnam Airlines d'ouvrir de nouvelles lignes aériennes à destination de Busan ainsi que d'améliorer la qualité de ses services, répondant à la demande des habitants des deux pays et contribuant à la promotion de leurs relations commerciales et économiques.



En 2018, Vietnam Airlines a transporté plus de 350.000 passagers entre Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Busan.



Pour la quatrième année consécutive, Vietnam Airlines a été classée compagnie aérienne 4 étoiles par Skytrax, organisme de consultation spécialisé dans le domaine de l’aviation civile. Elle a fixé l’objectif de devenir la première compagnie aérienne 5 étoiles au Vietnam après 2020. -VNA