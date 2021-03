Photo: Vietnam Airlines



Hanoï (VNA) – À partir du 28 mars, Vietnam Airlines Group (comprenant Vietnam Airlines, Pacifique Airlines et Vasco) augmentera la fréquence de ses vols sur près de 30 lignes intérieures.

Selon Vietnam Airlines, cette augmentation concernera les lignes desservant 15 villes et destinations touristiques connues dont Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Quy Nhon, Da Lat, Cam Ranh, Phu Quoc.

Avec ce plan, Vietnam Airlines Group effectuera de 280 à 400 vols hebdomadaires supplémentaires, soit l’équivalent de 56 000 à 80 000 sièges sur ses lignes intérieures.

Vienam Airlines augmentera fortement la fréquence de ses vols sur les lignes entre huit villes et destinations touristiques : Hai Phong, Vinh, Thanh Hoa, Da Nang, Cam Ranh, Da Lat, Buon Ma Thuot et Phu Quoc.

Pour Pacific Airlines, l'augmentation concernera les lignes reliant Hanoï, Ho Chi Minh-Ville à d’autres grandes villes et destinations touristiques bien connues.

Parallèlement, Vietnam Airlines Group met en œuvre des programmes promotionnels attractifs en vue de stimuler le tourisme, tels que billets de 90 000 dôngs/vol hors taxes et frais (579 000 dôngs taxes et redevances inclus) vendus du 25 au 28 mars, forfaits vacances dont chacun comprend un billet aller-retour sur des vols intérieurs de Vietnam Airlines et un bon d'hébergement de 3 jours/2 nuits dans un hôtel de Vinpearl au prix minimum de 2 440 000 dôngs/personne.

Pour protéger la santé des passagers, Vietnam Airlines Group continue d’appliquer des mesures strictes de prévention et de lutte contre l’épidémie de COVID-19 comme la désinfection des avions, le port du masque et le contrôle de la température corporelle avant l'embarquement, etc.-VNA