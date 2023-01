Photo: VNA Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Pendant la haute saison du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire) du 6 au 29 janvier 2023, Vietnam Airlines Group comprenant trois compagnies aériennes Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO (la compagnie vietnamienne de services aériens), a servi 2,4 millions de passagers à bord de plus de 14.500 vols sur les réseaux nationaux et internationaux.

Selon un représentant de Vietnam Airlines, ces résultats montrent le signe de reprise et la croissance impressionnante de l’industrie aéronautique vietnamienne après la pandémie de COVID-19.

Plus précisément, Vietnam Airlines Group a offert des services à près de 80.000 passagers sur près de 500 vols le 18 janvier. Plus tard le 29 janvier, il a enregistré environ 93.000 passagers avec environ 550 vols.

Le nombre de passagers de Vietnam Airlines a augmenté près de 20% par rapport à la même période de 2020 (avant l’épidémie). Son taux d’occupation des vols est élevé, notamment lors des jours après le Têt à partir du 28 janvier, atteignant environ 100% sur la plupart de ses liaisons.

Malgré la forte augmentation du nombre de vols, son indice de ponctualité des vols (on-time performance, OTP) a atteint plus de 90%, a indiqué un représentant de Vietnam Airlines.

Selon les prévisions, le nombre de passagers restera élevé d'ici la fin du 5 février (le 15e jour premier mois lunaire), les compagnies aériennes recommandent donc aux passagers de continuer à s’enregistrer en ligne, d’arriver à l’aéroport deux heures avant le départ de vols intérieurs et trois heures pour des vols internationaux. -VNA