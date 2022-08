Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Depuis le 15 août, Vietnam Airlines Group comprenant Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Vasco (la compagnie vietnamienne de services aériens), commence à vendre des millions de billets d’avion sur les lignes nationales et internationales pour le Nouvel An lunaire du Chat 2023.

Concrètement, la vente des billets durera du 6 janvier au 5 février 2023 (soit le 15e jour du 12e mois lunaire du Tigre au 15e jour du premier mois lunaire du Chat).

Les clients peuvent acheter des billets sur le site web, les applications mobiles, les filiales de Vietnam Airlines.

L'augmentation des vols sera appliquée sur des lignes reliant Hanoï/Da Nang/Ho Chi Minh-Ville à Hai Phong/ Vinh/ Thanh Hoa/ Huê/ Quy Nhon/ Quang Nam/ Pleiku/ Da Lat/ Buon Ma Thuot/ Nha Trang/Phu Quoc.

Le nombre total de vols internationaux que Vietnam Airlines devrait effectuer à cette occasion du Têt traditionnel est presque doublé par rapport à l’ordinaire, dans un contexte où les pays et territoires assouplissent de plus en plus les procédures d'entrée.-VNA