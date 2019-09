Un Boeing 787-10 Dreamliner à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Séoul (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a mis en service des B787-10 Dreamliner sur ses lignes reliant le Vietnam à la République de Corée.

Le Boeing 787-9 Dreamliner est un long-courrier de dernière génération. Petit dernier de Boeing dans cette gamme, il est plus économe avec une consommation moindre de 20 à 25% par rapport aux précédentes générations. Il peut donc effectuer des vols plus longs et autorise un taux d'humidité plus élevé en cabine. Il est aussi équipé de sièges plus confortables et d'un accès wifi.

Vietnam Airlines est l'une des cinq compagnies aériennes en Asie utilisant à la fois les versions ultra modernes B787-9 et B787-10 Dreamliner. Le B787-10 Dreamliner est équipé de 24 sièges en classe affaires et 343 en classe économique.

La réception par Vietnam Airlines des avions les plus modernes au monde fait partie de sa stratégie d'amélioration de la qualité de ses services, afin de devenir la première compagnie aérienne 5 étoiles au Vietnam en 2020 selon les normes Skytrax.

Selon Pham Thanh Son, directeur de la filiale de Vietnam Airlines en République de Corée, l'exploitation des B787-10 Dreamliner sur les lignes reliant le Vietnam à la République de Corée permettra à sa compagnie de répondre aux besoins croissants en déplacement entre les deux pays et d'apporter des expériences modernes aux passagers. -VNA