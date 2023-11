Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-président turc Cevdet Yilmaz assistent à la cérémonie de signature de la lettre d'intention sur la coopération entre Vietnam Airlines et Turkish Airlines. Photo: VNA

Ankara (VNA) - Vietnam Airlines et Turkish Airlines ont signé mercredi 29 novembre à Ankara un accord pour promouvoir la coopération dans le domaine du transport de fret aérien afin d'apporter une valeur à long terme aux clients et à ces deux compagnies aériennes.

En conséquence, Vietnam Airlines et Turkish Airlines promeuvent la coopération dans le domaine du transport de fret et étudient la possibilité de créer une coentreprise de transport de fret, garantissant un transport rapide et pratique grâce à un vaste réseau, à travers des destinations et des horaires de vol diversifiés. La combinaison des ressources des deux compagnies aériennes nationales aidera à optimiser leur flotte et à accroître leur compétitivité dans la région.

Selon Dang Ngoc Hoa, président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, la coopération entre Vietnam Airlines et Turkish Airlines est établie sur la base du bénéfice mutuel.

Turkish Airlines va étendre l'échelle de son réseau de transport à des zones auparavant limitées comme l'Océanie, l'Asie du Nord-Est... grâce à l'avantage de la situation géographique centrale du Vietnam en tant que point de transbordement des marchandises de la région, a dit Dang Ngoc Hoa.

Cette coopération permettra au Vietnam de devenir l'un des principaux centres de transbordement de marchandises dans la région Asie-Pacifique, a souligné Dang Ngoc Hoa.

Selon Bilal Ekşi, directeur général de Turkish Airlines, l'Asie est l'un des marchés les plus importants de Turkish Airlines.

Il a espéré que la coopération avec Vietnam Airlines dans le domaine du transport de fret aérien créera les conditions d'une expansion vers d'autres opportunités à l'avenir et apportera de grands avantages aux deux pays ainsi qu'aux deux compagnies aériennes. -VNA