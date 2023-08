Économie Binh Duong : ouverture de l’exposition internationale de matériaux et de machines à bois L’exposition internationale de matériaux et de machines à bois de Binh Duong a été ouverte le 9 août au Centre d’expo internationale WTC Expo Binh Duong, réunissant plus de 100 grandes entreprises nationales et internationales qui exposent leurs produits sur près de 800 stands.

Économie Industries de soutien: Des entreprises japonaises recherchent des partenaires vietnamiens La 10e exposition des industries de soutien Vietnam-Japon (SIE) et la 14e exposition internationale des technologies de fabrication de pièces industrielles (VME) se sont ouvertes mercredi matin 9 août à Hanoï.

Économie Des vêtements et chaussures vietnamiens présentés au Magic Show de Las Vegas Une délégation de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam (VITAS) et de l'Association du cuir, des chaussures et des sacs à main du Vietnam (LEFASO) a rejoint la 16e édition de la Foire ''Sourcing at Magic''.