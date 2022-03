Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Mercredi après-midi, 16 mars, le vol transportant les premiers touristes étrangers au Vietnam a atterri en toute sécurité à l'aéroport de Tan Son Nhat.

Le vol de Singapour à Ho Chi Minh-Ville, portant le numéro VN650, a été effectué par la Compagnie aérienne nationale du Vietnam, Vietnam Airlines. Le vol a transporté à son bord plus de 100 passagers, dont 20 ressortissants étrangers.



Le même jour, le vol VN651 en provenance de Ho Chi Minh-Ville est aussi arrivé à Singapour à 12h30, marquant le premier vol transportant des touristes vietnamiens à Singapour dans le cadre du programme « Vaccinated Travel Lane » - un programme qui permet aux visiteurs d'entrer à Singapour sans être mis en quarantaine.



Actuellement, Vietnam Airlines opère 10 vols hebdomadaires vers Singapour depuis Ho Chi Minh-Ville tous les jours et depuis Hanoï les lundis, mercredis et vendredis.



A partir du 27 mars, Vietnam Airlines va porter le nombre des vols à destination de Singapour à 21 vols hebdomadaires depuis Ho Chi Minh-Ville et 4 vols hebdomadaires depuis Hanoï. La compagnie va ouvrir d’autres lignes pour relier Da Nang, Nha Trang et Phu Quoc à Singapour pour attirer davantage les touristes.



D'ici juillet, Vietnam Airlines devrait continuer à rétablir ses vols vers la Chine, avec 6 vols hebdomadaires, l'Indonésie, avec 3 vols hebdomadaires et des liaisons touristiques vers Da Nang et Nha Trang depuis le Japon et la République de Corée, portant le nombre total de vols internationaux à plus de 160 vols hebdomadaires. -VNA