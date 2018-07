Vietnam Airlines a été décerné le titre de compagnie aérienne internationale à 4 étoiles par Skytrax. Photo: VNA



Londres (VNA) - Vietnam Airlines a été décerné jeudi 17 juillet à Londres le titre de compagnie aérienne internationale à 4 étoiles par l'organisation internationale de notation de transport aérien Skytrax.

C'est la 3e année consécutive que Vietnam Airlines maintient ce prestige, se tenant ainsi aux côtés des compagnies aériennes internationales 4 étoiles telles que Air France (France), Emirates Airlines (EAU), Japan Airlines (Japon), Korean Air (République de Corée), British Airway (Royaume-Uni). Le certificat "compagnie aérienne internationale 4 étoiles" a été remis pour la première fois à Vietnam Airlines en juillet 2016 par Skytrax.

L'année 2018 continue de marquer les efforts de Vietnam Airlines dans l'amélioration de la qualité de ses services. La compagnie dessert actuellement 90 lignes avec plus de 400 vols quotidiens vers 20 destinations intérieures et 29 destinations internationales.

En 2017, Vietnam Airlines a enregistré un chiffre d'affaires impressionnant de 88.400 milliards de dongs (3, 83 milliards de dollars) et transporté 26,5 millions de passagers. Son indice de ponctualité des vols (on-time performance, OTP) a atteint plus de 90%.

Créée en 1989, Skytrax est l’organisation internationale de notation de transport aérien, basée à Londres, au Royaume-Uni.

Avec une base de connaissances unique et une expertise de problèmes de qualité touchant l’industrie du transport aérien, Skytrax offre des idées novatrices pour aider à faire changer les choses.

Le classement mondial des compagnies aériennes et des aéroports est le système professionnel et unifié de classification de la qualité des normes aériennes et aéroportuaires dans le monde entier.

Introduit en 1999, le Programme de classement par étoiles des compagnies aériennes certifiées est le premier système mondial d’évaluation de la qualité pour l’industrie aérienne mondiale.

Il est le seul programme mondial de classement qualité des compagnies aériennes appliqué par une analyse des normes de qualité des produits et services. Les classements des compagnies aériennes vont de 1 étoile au prestigieux classement des compagnies aériennes 5 étoiles. -VNA