Hanoi, 8 décembre (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé le 7 décembre qu'elle aurait six autres vols à destination de Manille le 10 décembre pour servir les fans de football, qui veulent regarder la finale du football masculin des SEA Games 30 entre le Vietnam et l'Indonésie.

Photo : VNA

Les vols supplémentaires de Hanoi, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville à la capitale philippine de Manille fourniront plus de 1.300 sièges.

Les vols supplémentaires, utilisant l'Airbus A321 et le Boeing 787 Dreamliners à fuselage large, devraient décoller du Vietnam le matin du 10 décembre et rentrer chez eux tôt le matin du lendemain.



Vietnam Airlines coopère également avec plusieurs agences de voyage pour créer des circuits de deux jours les 10 et 11 décembre en combinant des billets d'avion avec des services de voyage pour aider les fans à profiter de l'atmosphère des SEA Games.

Les voyages à forfait comprennent déjà des billets aller-retour, des billets pour le match final de football masculin, des guides touristiques ainsi que les frais de voyage et de nourriture.

Plus tôt du 26 novembre au 2 décembre, le transporteur national a opéré trois vols directs pour transporter des membres de la délégation sportive vietnamienne aux Philippines.-VNA