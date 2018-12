Photo: hanoimoi



Hanoi (VNA) - Selon l'Office générale des statistiques du Vietnam, en novembre, le nombre de travailleurs enregistrés par les entreprises nouvellement créées s'élevait à 92.300, en baisse de 12,1% par rapport à la même période de l’année dernière.

Au cours des 11 derniers mois, le nombre total de travailleurs inscrits dans les entreprises nouvellement créées s'est établi à plus de 1,1 million, en baisse de 4,5% en glissement annuel.

Le nombre d’employés travaillant dans les entreprises industrielles à compter du 1er novembre 2018 a augmenté de 3,1% sur une base annuelle. En particulier, celui des entreprises publiques a diminué de 0,9%; celui des entreprises non étatiques a augmenté de 4,1%; celui des entreprises d’IDE (investissement direct étranger) était aussi en hausse de 3,4%.

En même temps, le nombre d'employés travaillant dans le secteur minier a diminué de 1,2% par rapport à la même période de l'an dernier. Celui du secteur de la transformation et la fabrication a augmenté de 3,4%; celui du secteur de la production et la distribution d'électricité a crû de 0,1%; celui du secteur de l’approvisionnement en eau, du traitement des déchets et des eaux usées a augmenté de 0,5%.

Par rapport à la même période de l’année dernière, une hausse du nombre de travailleurs dans les entreprises industrielles a été enregistrée dans plusieurs localités telles que Hai Phong (+13%), Ba Ria-Vung Tau (+6,8%), Hanoi (+5,8%), Dong Nai (+4,5%), Hai Duong (+2,6%), Quang Ninh (2,4%), Can Tho (1,1%), Hô Chi Minh-Ville et Thai Nguyen (+1%), Binh Duong (+0,8%), Quang Nam (+0,5%).

Par contre, une baisse a été enregistrée dans des localités tels que Vinh Phuc, Bac Ninh et Da Nang, respectivement 2,7%, 7,9% et 12,3%. –VNA