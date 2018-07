Photo d’illustration. Source : VnEconomy

Hanoi (VNA) - L'excédent commercial du Vietnam est resté élevé au premier semestre de 2018 avec 2,71 milliards de dollars, le principal contributeur étant le secteur de l’investissement direct étranger (IDE).



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le chiffre d’affaires à l’export du pays au 1er semestre est estimé à 113,93 milliards de dollars, +16% en glissement annuel, dont 33,1 milliards de dollars du secteur domestique (+19,9%) et 80,9 milliards de dollars du secteur de l’IDE (+14,5%).



Au cours des 6 premiers mois, le pays a compté 20 produits ayant un chiffre d’affaires à l’export de plus d’un milliard de dollars, représentant 85,6% des exportations nationales. Les exportations de certains produits clés continuent d’afficher une bonne croissance par rapport à la même période de l’année précédente.



Concernant les marchés d’exportation, les Etats-Unis demeurent en tête avec 21,5 milliards de dollars, +9,2% sur un an. Le Vietnam y exporte principalement textile-habillement, téléphones et composants. Suivent l’Union européenne (UE) avec 20,5 milliards de dollars, la Chine, l’ASEAN, le Japon, la République de Corée…



Quant aux importations au 1er semestre, leur chiffre d’affaire est estimé à 111,22 milliards de dollars, +10% dont 46 milliards du secteur domestique (+12,9%) et 65,21 milliards du secteur de l’IDE (+8,1%). Le Vietnam importe principalement des produits destinés à la production, à la transformation et à l'assemblage, dont produits électroniques, ordinateurs et composants, textile, acier, pétrole, plastiques, métal...



La Chine reste toujours le premier exportateur du Vietnam avec 31,1 milliards de dollars, +15,6% en variation annuelle, devant le République de Corée avec 22,5 milliards, en baisse de 0,8% et l’ASEAN, 15,3 milliards…



Avec ces résultats, le commerce extérieur du Vietnam en 2018 pourrait atteindre 475-477 milliards de dollars, soit un bond de 11,5% par rapport à 2017, dont 240 milliards d'exportations (+13% sur un an). -CPV/VNA