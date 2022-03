Entre janvier et février, 46.300 milliards de dôngs (2 milliards de dollars) du capital d'investissement public ont été décaissés, soit 8,8% du plan annuel et en hausse de 10,4% en variation annuelle,

VinFast et la société de conception automobile italienne Pininfarina ont présenté les détails de la conception extérieure et intérieure des véhicules électriques intelligents VF 8 et VF 9 lors du MWC 2022