Photo : Vietjet Air

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet compte reprendre sa ligne reliant Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) à Bangkok (Thaïlande) à partir du 21 janvier prochain.

La compagnie envisage d’effectuer deux vols aller-retour par semaine, les vendredis et samedis, entre l'aéroport international de Tan Son Nhat et Suvarnabhumi-le plus grand aéroport de Thaïlande.

Selon le directeur général adjoint de Vietjet, Nguyen Thanh Son, la reprise de la ligne entre Ho Chi Minh-Ville et Bangkok, deux centres financiers, touristiques et culturels du Vietnam et de Thaïlande, contribuera à promouvoir la reprise économique, répondre à la demande de déplacement des habitants, notamment avant le Nouvel An lunaire 2022 et la prochaine haute saison estivale.

En Thaïlande, Vietjet exploite également un vaste réseau de vols intérieurs, dont plusieurs reliant Bangkok à d’autres centres touristiques et économiques tels que Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi, Hat Yai, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Udon Thani, Khon Kae et Ubon Ratchathani.

Depuis le 1er janvier 2022, Vietjet a repris des vols commerciaux internationaux reliant Hanoï/Ho Chi Minh-Ville et Tokyo (Japon), Taipei (Chine), Séoul (République de Corée) et Singapour, à raison d’un vol aller-retour/semaine sur chaque ligne.

Prochainement, Vietjet prévoit de rouvrir toutes les liaisons internationales qu'elle exploitait auparavant et ouvrir davantage de lignes vers l'Inde et la Russie...-VNA