Un avion de Vietjet . Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Accompagnant Phu Quoc pour accueillir les touristes, Vietjet exploite une série de lignes aériennes reliant de nombreuses destinations nationales à l'île des Perles, Phu Quoc.

En plus des lignes reliant Hanoï, Hai Phong, Vinh, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville à Phu Quoc, les nouvelles routes aériennes depuis Thanh Hoa, Nha Trang, Da Lat, Hue et Can Tho à destination de cette île de la province de Kien Giang offriront aux clients un accès facile, pratique et des options de vol de haute qualité pour explorer ce paradis touristique.

Lors de la cérémonie organisée dans la matinée du 10 avril pour annoncer le lancement de ces nouvelles lignes aériennes à Phu Quoc, les dirigeants de la province de Kien Giang, de la ville de Phu Quoc en particulier, ont déclaré apprécier les activités opérationnelles de Vietjet sur cette île, contribuant au développement économique et touristique de Phu Quoc et de Kien Giang en général.

Toujours dans la matinée du 10 avril, la cérémonie marquant la signature d’une coopération stratégique entre Vietjet et Vinpearl - une grande marque de voyage, a officiellement eu lieu. Dans le cadre de cette coopération, Vietjet et Vinpearl développeront des programmes promotionnels réguliers et chercheront à apporter aux clients les services les plus haut de gamme.

Le premier produit de coopération entre Vietjet et Vinpearl est un forfait vacances super spécial de 3 jours et 2 nuits, baptisé "Phu Quoc We Go", qui comprend des billets d'avion aller-retour et des chambres d'hôtel de grande classe, au prix de 2,340 millions de dongs par personne. Le programme se déroule d’ici au 15 avril 2021, appliqué à 10 lignes intérieures de Vietjet au départ de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Thanh Hoa, Hai Phong, Nha Trang, Da Lat, Vinh..., vers Phu Quoc.

Le séjour des visiteurs commencera à partir de l'ouverture du super complexe Phu Quoc United Center du 21 avril au 30 mai 2021. Les touristes auront l'occasion d’acquérir de nouvelles expériences de voyage, divertissement, shopping, découverte de la "nouvelle destination du continent" avec ce programme.

Le transporteur vietnamien Vietjet a été certifié avec sept étoiles, la note la plus élevée au monde pour la mise en œuvre des mesures de prévention du COVID-19 pour les compagnies aériennes mondiales par AirlineRatings. Vietjet est prête à accueillir les personnes et les visiteurs qui font l'expérience de nouveaux voyages avec des avions modernes, des sièges en cuir confortables, 9 délicieux repas chauds, le personnel de cabine sympathique, de nombreuses activités culturelles et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

Les billets d'avion pour Phu Quoc sont disponibles sur le site Web www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air, la page Facebook officielle à l'adresse https://www.facebook.com/vietjetvietnam (section «Réservation»), les billetteries et les agents officiels.



N'oubliez pas de vous conformer pleinement à la déclaration de santé obligatoire via https://tokhaiyte.vn, enregistrez et affichez les informations lors de l'enregistrement dans les aéroports ainsi que de porter des masques pendant votre vol pour vous protéger et protéger votre communauté pour un heureux et bon voyage. -VNA