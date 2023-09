Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La compagnie aérienne Vietjet offre à ses passagers un cadeau d'automne avec une réduction de 50 % (hors taxes et frais) sur les billets d'avion en classe d'affaires et SkyBoss. La promotion est valable du 25 septembre au 25 octobre 2023 et s'applique aux vols nationaux et internationaux avec des horaires de vol flexibles jusqu'à fin février 2024.

Un avion de Vietjet (Photo : Vietjet)

Les passagers doivent réserver leurs billets sur le site Web www. vietjet air.com, sur l'application Vietjet Air, dans les guichets et aux filiales officielles de Vietjet dans le monde entier. Pour bénéficier cette réduction en classes Business et SkyBoss, les clients saisissent le code DOM50 pour les vols intérieurs avec une durée de vol du 20 janvier au 9 février 2024 (avec des conditions et des modalités) et le code INT50 pour les vols internationaux avec la durée de vol allant du 1er octobre au 30 novembre 2023 (avec des conditions et des modalités).

Les passagers avec des billets d'affaires et SkyBoss bénéficieront du luxe et du prestige du sol jusqu'aux nuages avec des zones d'enregistrement séparées, des entrées privées, un salon d'affaires et un banquet culinaire biologique servi tout au long du vol avec un menu varié comprenant des plats végétariens, des plats halal, ainsi que jusqu'à 60 kg de bagages enregistrés et un ensemble de clubs de golf. En particulier, avec les billets en classe d'affaires et SkyBoss, les clients bénéficieront d'un grand confort avec une cabine privée sur le gros-porteur A330, lit plat à 180 degrés, apportant détente tout au long du voyage.

A l'occasion de la saison des fêtes de fin d'année, ne manquez pas cette offre spéciale pour vous promener dans les rues et parcs romantiques en République de Corée, au Japon, à Taiwan (Chine) ou plonger dans des festivals culturels uniques en Inde ou profiter du temps frais au pays des kangourous.



Le transporteur Vietjet est une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, l'efficacité des opérations et la performance, en appliquant les dernières technologies dans toutes ses activités, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés.



Vietjet est membre à part entière de l'International Air Transport Association (IATA - Association du transport aérien international) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com.



Elle a également été répertoriée par Airfinance Journal comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes d'opérations et de financement sains pendant de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA

