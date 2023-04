Photo : Vietjet

Hanoï (VNA) - Avec l'ouverture continue de nouvelles lignes aériennes et la fourniture des produits et services de qualité, la compagnie aérienne low-cost vietnamienne Vietjet (Vietjet Air) a atteint des résultats commerciaux rentables au premier trimestre 2023.Depuis le contrôle de l'épidémie de COVID-19, à côté de la reprise de l'ensemble du réseau de vols intérieurs, Vietjet Air est une compagnie aérienne pionnière dans l'exploitation de nouvelles liaisons internationales, couvrant un vaste réseau en Asie, puis en Océanie.Depuis fin 2022, Vietjet Air a exploité de nouvelles lignes aériennes vers les villes de New Delhi, Mumbai, Ahmedabad en Inde et au Kazakhstan.Début 2023, Vietjet Air a rouvert sa ligne aérienne reliant Ho Chi Minh-Ville-Hong Kong (Chine) et augmenté la fréquence à 7 vols hebdoùadaires. La compagnie low-cost s'est équipée du nouvel A330 pour sa flotte moderne afin de préparer l’exploitation d'autres destinations plus loin dans la région et le monde.Vietjet Air a mis en service l'A330 sur les lignes internationales nouvellement ouvertes les premiers jours d'avril, dont les lignes entre Ho Chi Minh-Ville et Melbourne, Sydney (Australie), débutant officiellement ses lignes commerciales transcontinentales.Selon le plan prévu, d'ici juin prochain, Vietjet Air continuera d'étendre son réseau de vols avec de nouvelles liaisons internationales, notamment Phu Quoc/Da Nang - Hong Kong (Chine), Ho Chi Minh-Ville - Brisbane (Australie).Pour le marché domestique, Vietjet Air lancera la liaison Can Tho - Van Don (Quang Ninh), reliant les deux régions économiques clés du delta du Mékong et du delta du fleuve Rouge, créant des conditions favorables au développement économique de ces deux régions.L'ouverture continue de nouvelles lignes aériennes montre que Vietjet Air a vraiment surmonté les difficultés après la pandémie de COVID-19 et est prête pour un plan de développement plus solide ces prochaines années.Les nouvelles lignes aériennes de Vietjet non seulement créent des opportunités pour les Vietnamiens de découvrir de nouvelles terres, mais aussi jouent le rôle d’un pont pour attirer les touristes et les investisseurs internationaux au Vietnam, contribuant ainsi à la relance touristique et économique du pays.Parallèlement à l'ouverture de nouvelles lignes, Vietjet Air a également lancé de nombreuses promotions, de nouveaux produits et services pour aider les voyageurs à vivre plus d'expériences sur ses vols.Dès les premiers mois de 2023, Vietjet Air a réalisé des résultats commerciaux positifs. En conséquence, la compagnie aérienne a effectué 31.260 vols, transporté 5,4 millions de passagers. La compagnie a réalisé une recette de transport aérien au premier trimestre de 12.600 milliards de dongs (541,8 millions de dollars). Les ventes de biens et de services auxiliaires représentent 42% du total de ses revenus.En 2022, Vietjet Air a transporté 20,5 millions de passagers sur 116.000 vols, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période de 2019. Le total de ses actifs a également augmenté de 30% pour atteindre plus de 67.000 milliards de dôngs.La compagnie a contribué à hauteur de 4.349 milliards de dôngs d’impôts directs et indirects, de redevances en 2022.Vietjet Air est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA