Photo:Vietjet

Hanoï (VNA) – Célébrant la Journée de la famille du Vietnam 2021, Vietjet propose à ses clients dans tout le Vietnam trois jours promotionnels de grande qualité.

En choisissant de voyager à bord d’un vol de Vietjet, les passagers peuvent rejoindre facilement les destinations les plus attrayantes du Vietnam à bord d’avions modernes, tout en vivant des expériences sûres et amusantes.

Pendant trois jours du 28 au 30 juin 2021, des centaines de milliers de billets à partir de 0 dong (hors taxes et frais) pour les vols prévus du 7 septembre au 31 décembre (hors jours fériés) sont vendus sur les canaux de vente officiels de Vietjet, dont le site web www.vietjetair.com, l’application mobile Vietjet Air, la page Facebook à l’adresse www.facebook.com/vietjetvietnam (en cliquant sur "Réservation").

Les paiements peuvent être facilement effectués avec les cartes Visa / MasterCard / AMEX / JCB / KCP / UnionPay ou avec n'importe quelle carte ATM émise par 34 banques au Vietnam, des portefeuilles électroniques, le QR Code, ou Vietjet SkyClub - un programme exclusif pour les clients fidèles de Vietjet.

Il est obligatoire de faire une déclaration de l’état de santé via https://tokhaiyte.vn ou les applications NCOVI ou Bluezone, laquelle sera à présenter lors de l’enregistrement à tous les aéroports. Enfin, n’oubliez pas de porter un masque durant votre vol pour vous protéger et protéger la communauté.

Avec le forfait d’assurance "Fly Safe" (voler en toute sécurité), chaque passager a droit à une indemnité d'assurance accident de 24 heures pouvant aller jusqu'à 20 millions de dôngs. En plus, les passagers voyageant avec Vietjet ont droit à un soutien pour les frais de subsistance et la perte de revenus en raison d’une possible mise en quarantaine obligatoire à l’arrivée. Le montant s’élève à un million de dôngs par jour de quarantaine. -VNA