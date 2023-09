Photo: Vietjet Hanoï (VNA) - Vietjet Air offre du 14 au 20 septembre aux passagers une semaine de forte promotion avec des billets à partir de 0 dong (taxes et frais non compris) sur des vols vers l’Inde, à l’occasion du Festival des lumières Diwali.

Cette promotion s'applique à toutes les vols de Ho Chi Minh-Ville et de Hanoï à destination à New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Tiruchirappalli, en Inde, avec des horaires de vol flexibles du 1er octobre 2023 au 31er octobre 2024. Les billets sont disponibles sur le site de Vietjet Air à l’adresse www.vietjetair.com ou sur l’application mobile Vietjet Air.

Diwali, également connu sous le nom de Deepavali, est considéré comme le festival le plus grand et unique en Inde, avec des feux d'artifice et des lumières, qui se déroulera du 10 au 14 novembre 2023.

Profitant des vols à horaires flexibles et billets en promotion de Vietjet , des passagers peuvent assister au festival Deepavali dans la ville des rêves de Mumbai ou visiter New Delhi - l'une des plus anciennes villes du monde, Ahmedabad – ville reconnue par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel mondial, l’ancien port maritime de Kochi ou la ville de Tiruchirappalli qui abrite le grand temple hindou du monde.

Le temple hindou Sri Ranganathaswamy à Tiruchirappalli, en Inde. Photo: Vietjet

Vietjet effectue chaque semain 70 vols reliant le Vietnam et l'Inde sur des avions modernes respectueux de l'environnement. La compagnie offre également aux passagers une assurance voyage Sky Care gratuite qui offre une protection complète contre les frais médicaux et les problèmes liés au vol. -VNA