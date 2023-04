Photo : Vietjet Air

Photo : Vietjet Air

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne low-cost vietnamienne Vietjet (Vietjet Air) offre d'ici le 25 avril aux passagers une semaine de forte promotion pour voyager à travers le Japon, Taïwan (Chine), la République de Corée, Hong Kong (Chine), avec des billets à partir de seulement 0 dong, à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Réunification du pays (30 avril) et de la Journée internationale du Travail (1er mai).Ainsi, à partir de 0h00 du 19 avril jusqu’à 23h59 du 25 avril, les passagers peuvent chercher des billets à partir de 0 dong (taxes et frais non compris) sur les liaisons entre le Vietnam (Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Phu Quoc , etc) et le Japon (Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka), Taïwan (Taipei, Taichung, Tainan, Kaohsiung), la République de Corée (Séoul, Busan) et Hong Kong (Chine).Ces billets sont disponibles sur le site de Vietjet Air à l’adresse www.vietjetair.com ou sur l’application mobile Vietjet Air, et applicables aux vols du 7 mai au 30 novembre 2023 (à l’exception des fêtes ou hautes saisons en fonction de chaque ligne aérienne). Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA