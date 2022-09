Photo : Vietjet Air

Ho Chi Minh-Ville(VNA) – Vietjet lance une journée de promotion en or de 0h00 à minuit le 9 septembre, offrant 100.000 billets à 99% sur toutes les routes nationales et internationales pour accueillir la Fête de la mi-automne.

En conséquence, les clients lors de la réservation de billets Eco sur le site Web www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air peuvent appliquer immédiatement le code promotionnel VIETJET99 pour bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 99 % sur les tarifs, hors taxes et frais.



Les billets promotionnels sont appliqués sur tous les itinéraires couvrant le Vietnam et les destinations internationales célèbres pour leur culture, leur cuisine et leurs paysages captivants en Inde, en République de Corée, au Japon, en Indonésie (Bali), en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie... avec des horaires de vol flexibles au départ du 19 septembre 2022 au 26 mars 2023, hors Têt et jours fériés.



De plus, les passagers peuvent profiter de frais de paiement gratuits lors de la réservation de billets et du paiement via Vietjet SkyClub ou peuvent s'inscrire en ligne au programme "Volez maintenant - Payez plus tard" en seulement 3 minutes pour toutes les liaisons nationales et bientôt pour les liaisons internationales.

Vietjet est prêt à accueillir tous les passagers avec les meilleures expériences de voyage, de visite et d'affaires avec son réseau de vols couvrant la région, de nombreux vols par jour, des horaires pratiques avec la flotte moderne, conviviale et professionnelle équipages de cabine, repas frais et chauds, produits et services de soins de santé, assurances voyage, nouvelles installations d'hébergement, nouvelles commodités et de nombreuses performances culturelles et artistiques uniques à 10 000 mètres d'altitude.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

Récemment, Vietjet Air a reçu le prix "Value Airline of the Year" et a été élue parmi les 10 meilleures compagnies low-cost 2022 (Top 10 Best Low-cost Airlines) par AirlineRatings, le site web de renommée mondiale sur l'évaluation de la sécurité et des produits des compagnies aériennes.

Vietjet Air a été récompensée grâce à son vaste réseau de vols, ses tarifs avantageux, ses services diversifiés et complets, ainsi qu’à ses activités de publicité créatives, offrant la meilleure valeur et la meilleure commodité aux passagers. -VNA