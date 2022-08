Hanoï (VNA) - Vietjet propose en août un programme de promotion attractif "Double jour, grande vente, vol confortable" à ne pas manquer.



De 0h00 le 8 août 2022 à 24h00 le 10 août 2022, Vietjet ouvre la vente de 888.888 billets promotionnels avec une réduction allant jusqu'à 88 % sur toutes les liaisons nationales et internationales.



En conséquence, les clients lors de la réservation de billets Eco sur le site Web www.vietjetair.com, l'application mobile Vietjet Air, www.facebook.com/vietjetvietnam (section "Réservation") peuvent immédiatement utiliser le code promotionnel VIETJET88 pour recevoir une réduction jusqu'à 88 % sur les tarifs (taxe et frais non compris).

Les billets promotionnels sont appliqués à tous les itinéraires intérieurs à travers le Vietnam et les destinations internationales imprégnées d'identité culturelle, ainsi que des expériences passionnantes en Inde, en République de Corée, au Japon, en Indonésie, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie... avec des horaires de vol flexibles du 15 août 2022 au 26 mars 2023, à l'exception des jours fériés et des vacances du Têt.

De plus, les clients pourront bientôt choisir le programme "Fly first - Pay later" (Voler d'abord - Payer plus tard) avec seulement 3 minutes d'enregistrement en ligne pour les liaisons internationales. -VNA