L’A321XLR de Vietjet. Photo : Vietjet/CVN



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet vient d’annoncer l’ouverture prochainement d’une ligne directe reliant Hô Chi Minh-Ville à Pattaya, la célèbre destination côtière de la Thaïlande, via l’aéroport international d’U-Tapao.



La compagnie aérienne de nouvelle génération du Vietnam assurera, à partir du 23 décembre 2019, un vol quotidien d’une durée d’une heure et trente minutes. Il partira de Hô Chi Minh-Ville à 13h25 pour arriver à U-tapao à 14h40. Le vol retour d’U-tapao décollera à 11h25 et arrivera à Hô Chi Minh-Ville à 12h55.



Pour célébrer cette nouvelle ligne, plus de 100.000 billets à zéro dông (taxes et frais non inclus) ont été offerts pendant quatre jours promotionnels du 2 au 5 décembre 2019 entre 12h00 et 14h00. Ces billets sont applicables sur tous les vols de Dà Lat, Dà Nang et Taichung à destination de Bangkok (Suvarnabhumi), de Hô Chi Minh-Ville à Pattaya (aéroport international d’U-Tapao), ainsi que sur l’ensemble des liaisons intérieures de la Thaïlande à partir de Bangkok (Suvarnabhumi).



Suite au lancement de la liaison Hô Chi Minh-Ville - Pattaya, Vietjet exploitera le plus grand nombre de lignes et de fréquences entre la Thaïlande et le Vietnam, avec au total huit lignes directes. L’ouverture de ce nouveau service devrait permettre de promouvoir le nombre de touristes voyageant entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Sud du Vietnam avec la région de Rayong et Pattaya, une destination touristique internationale prisée. En outre, cette ligne offrira une connexion plus pratique aux visiteurs internationaux grâce aux deux aéroports de Tân Son Nhât et d’U-Tapao.



Pattaya, cité balnéaire située à environ deux heures de route au sud de Bangkok, est l’une des villes les plus touristiques du pays. Une destination populaire en raison de ses bords de plage et de sa vie nocturne très animée. Bien que les plages ne soient pas aussi célèbres que Phuket au Sud, elles sont toutes aussi belles et offrent de nombreuses animations.



Mettre en valeur la souveraineté nationale



Le 1er décembre, les représentants de Vietjet participant à la campagne "J’aime ma Patrie" sont arrivés dans la province montagneuse de Hà Giang (Nord), dans le but de souligner le patriotisme et la volonté des jeunes de contribuer à la protection de la souveraineté nationale.



Dans la commune de Lung Cú, des jeunes délégués de Vietjet se sont joints à la foule avec d’autres associations représentant la province de Hà Giang lors d’une salutation menée au pied du mât au drapeau de Lung Cú, qui marque le point le plus septentrional du pays.



Au cours de leur visite sur le site, les jeunes se sont rendus au cimetière national de Vi Xuyên, où reposent plus de 1.700 martyrs tombés lors des combats pour la protection de la frontière du Nord.



Les délégués ont eu la chance de passer en revue l’histoire du mât au drapeau et d’échanger avec des gardes-frontières. Ils ont également offert des cadeaux aux gardes, aux habitants et aux étudiants pauvres de la commune.



"Je suis émue d’être présente à Lung Cú. Personne ne doit oublier la grande contribution des habitants locaux et des gardes-frontières à la protection du territoire vietnamien. Tous les membres de Vietjet ont la volonté de contribuer à la protection de la souveraineté. Comme vous le savez peut-être, chaque avion Vietjet porte le drapeau national, témoignant de l’amour et de la fierté de Vietjet envers le Vietnam", a déclaré Lê Minh Huyên, une des délégués.



Afin de lui rendre hommage, l’un des Airbus A321neo de Vietjet porte l’icône de la campagne.



Les jeunes délégués de Vietjet se focalisent sur les échanges culturels, offrent des cadeaux aux personnes défavorisées, participent à des travaux publics, à la plantation d’arbres et au nettoyage de plages.



La campagne "J’aime ma Patrie" est un travail commun de la Fédération centrale de la jeunesse du Vietnam et de Vietjet. La campagne a eu lieu dans les 63 provinces et villes du pays, dans le but de diffuser le patriotisme ainsi que la fierté nationale auprès de la jeune génération. -CVN/VNA