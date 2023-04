Mme Nguyen Thi Phuong Thao (droite) est devenue la présidente du conseil d’administration de Vietjet Air et le directeur général Dinh Viet Phuong est nommé directeur général (PDG). Photo: Vietjet.com



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet (Vietjet Air) a annoncé la nomination de ses hauts dirigeants lors d’une cérémonie tenue jeudi 6 avril à Ho Chi Minh-Ville.

Plus précisément, à partir du 6 avril 2023, Nguyen Thi Phuong Thao est devenue la présidente du conseil d’administration de Vietjet Air, succédant à Nguyen Thanh Ha. Le directeur général Dinh Viet Phuong a été nommé directeur général (PDG).

Les nominations font partie du plan de développement de la société, marquant la croissance des hauts dirigeants de Vietjet, l’aidant à continuer à se développer fortement à l’avenir.

Nguyen Thi Phuong Thao est la fondatrice de Vietjet. La femme d’affaires, première femme milliardaire autodidacte au Vietnam et en Asie du Sud-Est, a occupé la vice-présidence du conseil d’administration et le poste de directrice générale de Vietjet pendant de nombreuses années. Avec l’ancienne présidente Nguyen Thanh Ha, elle a marqué de son empreinte Vietjet pour créer des changements révolutionnaires dans l’industrie aéronautique nationale.

Dinh Viet Phuong a également travaillé chez Vietjet depuis sa création et assume les postes de vice-président permanent et de directeur général depuis octobre 2020.

En 2022, Vietjet a transporté 20,5 millions de passagers sur 116.000 vols, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période ed 2019. Le total de ses actifs a également augmenté de 30% pour atteindre plus de 67.000 milliards de dôngs (2,85 milliards de dollars).

La compagnie aérienne a contribué à hauteur de 4.349 milliards de dôngs d’impôts directs et indirects, de redevances en 2022.

Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA