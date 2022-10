Hanoi (VNA) – Vietjet a annoncé une nouvelle promotion sur ses vols internationaux reliant le Vietnam à de nombreuses destinations célèbres en Asie, tous les lundis à partir de maintenir jusqu’au 19 décembre 2022.

Un avion de Vietjet en plein vol. Photo: VNA



Dans un communiqué publié dimanche 2 octobre, la compagnie a proposé des vols au tarif réduit vers vers l’Inde, le Kazakhstan, le Japon, la République de Corée, Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), la Thaïlande, Singapour, la Malaisie et l’Indonésie (Bali).Les passagers qui achètent leur billet de vols internationaux en enregistrant le code promotionnel "HELLOVIETNAM" sur le site officiel de Vietjet www.vietjetair.com à travers l’application mobile Vietjet Air, bénéficieront d’une réduction de 20% (taxes et frais non compris), a-t-elle fait savoir.Avec le temps de vol flexible du 10 octobre 2022 au 18 septembre 2023, les passagers voyageant avec Vietjet peuvent facilement planifier leurs vacances, leurs voyages d’affaires ou rendre visite à des parents à des coûts économiques.Les passagers bénéficieront également de frais de paiement gratuits lors de la réservation et du paiement via Vietjet SkyClub. De plus, le programme "Volez maintenant - Payez plus tard" avec un enregistrement en ligne facile en seulement trois minutes sera bientôt appliqué pour les liaisons internationales.Disposant d’un vaste réseau de vols à travers l’Asie et prête à conquérir de nouvelles destinations en Europe et en Australie, Vietjet opère des centaines de vols par jour avec des horaires pratiques, invitant les passagers à vivre des expériences de vol mémorables à bord d’appareils neufs et modernes dotés de sièges confortables et de délicieux repas chauds et froids.Depuis ce mois d’octobre, la plupart des pays de la région ont rouvert pour accueillir des personnes et des touristes, le Vietnam a également accueilli des touristes internationaux, notamment la politique d’exemption de visa jusqu’à 30 jours pour les touristes qui viennent séjourner à Phu Quôc.Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l’industrie de l’aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde.En mettant l’accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, le plus grand transporteur privé du Vietnam offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.Vietjet a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. Elle a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA et Airline Ratings. – VNA