Hanoi, 25 décembre (VNA) - La compagnie aérienne de nouvelle génération Vietjet a inauguré officiellement lundi 23 décembre un vol direct reliant Pattaya (Thaïlande) et Hô Chi Minh-Ville par le vol VZ970 au décollage de l'aéroport d'U-tapao. Pour le vol inaugural, Vietjet a organisé une performance de magie fascinante dans les airs et a également offert aux passagers des souvenirs de l'entreprise.





Le vol inaugural de Vietjet reliant Pattaya et Hô Chi Minh-Ville le 23 décembre 2019. Photo : Vietjet

La ligne Hô Chi Minh-Ville - Pattaya (U-tapao) propose quatre vols aller-retour par semaine les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, d'une durée d’une heure et trente minutes. Le vol décolle de Hô Chi Minh-Ville à 13h25 et arrive à U-tapao à 14h40. Le vol retour d’U-tapao part à 11h25 et arrive à Hô Chi Minh-Ville à 12h55.



Pour célébrer la nouvelle route pendant la saison des fêtes, des billets super-économiques au prix incroyable de 0 USD (hors taxes et frais) sont offerts dès maintenant et jusqu'au 31 décembre 2019. Les billets promotionnels s’appliquent à la nouvelle route Hô Chi Minh-Ville - Pattaya. La période de voyage s'étend du 24 décembre 2019 au 31 mars 2020 (sauf jours fériés). C’est l’occasion rêvée de réserver vos billets promotionnels pour profiter d’une escapade sur les îles.



Les billets sont disponibles sur le site de Vietjet : www.vietjetair.com, sur l'application mobile “Vietjet Air” ou via Facebook sur www. facebook.com/Vietjet en cliquant sur l'onglet “Réservation”. Le paiement peut être facilement effectué avec les cartes Vietjet SkyClub, Visa / MasterCard / AMEX / JCB / KCP / UnionPay; ou avec n'importe quelle autre carte ATM émise par 34 banques vietnamiennes et enregistrée auprès d'Internet Banking.



Avec le lancement de cette nouvelle ligne, Vietjet est la compagnie offrant le plus de liaisons entre le Vietnam et la Thaïlande avec un total de huit routes, y compris Hanoï / Hô Chi Minh-Ville / Dà Nang / Hai Phong / Dà Lat – Bangkok; Hô Chi Minh-Ville - Phuket / Chiang Mai et Hô Chi Minh-Ville - Pattaya. La nouvelle route aérienne vers Pattaya promet d’accroître significativement le nombre de touristes voyageant entre Hô Chi Minh-Ville et les provinces du Sud du Vietnam et Rayong et Pattaya, destinations touristiques internationales populaires en Thaïlande. En outre, le nouveau service offrira une connexion plus pratique pour les visiteurs internationaux qui auront le choix entre les deux aéroports internationaux de Tân Son Nhât et U-Tapao.



Vietjet est une compagnie aérienne pionnière qui a su conquérir le cœur de millions de voyageurs grâce à ses promotions excitantes et ses divertissements en vol, en particulier pendant les fêtes. Avec un service de haute qualité et une grande variété de catégories de billets à bas prix, Vietjet propose à ses passagers une expérience de vol sur des nouveaux appareils dotés de sièges confortables et propose des délicieux repas chauds servis par un équipage dévoué et amical, en plus des nombreux autres services complémentaires.



Les clients peuvent visiter le site Web de la compagnie aérienne à l’adresse www.vietjetair.com ou www.facebook.com/vietjetvietnam pour plus de promotions.- CVN/VNA