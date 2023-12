L'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam Denny Abdi (4e de gauche à droite) assiste à la cérémonie d'ouverture de la ligne reliant Hanoï à Jakarta. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 10 décembre, Vietjet a lancé deux nouvelles lignes internationales reliant Hanoï à Jakarta (Indonésie) et Phu Quoc à Busan (République de Corée).

Concrètement, les vols entre Hanoï et Jakarta sont opérés avec quatre vols aller-retour par semaine tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches ; ceux entre Phu Quoc et Busan avec sept allers-retours par semaine.

Des passagers excités avant le vol reliant Busan à Phu Quoc. Photo: VNA



Les passagers peuvent réserver des billets d'avion immédiatement avec Vietjet et ont la possibilité de bénéficier d'une promotion des millions de billets à partir de seulement 0 dong (hors taxes et frais) jusqu'au 12 décembre 2023 pour toutes les liaisons nationales et internationales. En outre, les clients ont également la possibilité de recevoir d'un e-voucher d'une valeur allant jusqu'à 500 000 dongs à utiliser pour la prochaine réservation.



Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA