Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Vietjet Air et Rolls-Royce ont signé un contrat pour fournir les moteurs Trent 700 et les services techniques et de maintenance des moteurs TotalCare pour 10 avions A330.

La signature de cet accord, d’une valeur de 400 millions de dollars a eu lieu lors du Salon aéronautique international de Farnborough 2022.

Le Trent 700 est le moteur spécialement conçu pour l’avion à fuselage large et est largement reconnu pour son efficacité et sa fiabilité exceptionnelles. Ce moteur sera optimisé avec les services TotalCare de Rolls-Royce, offrant une meilleure disponibilité des avions et une certitude opérationnelle pour l'ensemble de la flotte d’A330 de Vietjet Air.

Ewen McDonald, directeur chargé des services clientèle de Rolls-Royce, a déclaré que Rolls-Royce s’engageait à soutenir la flotte des A330 pendant de nombreuses années.

La cérémonie de signature. Photo: VNA

Le directeur exécutif de Vietjet Air, Dinh Viet Phuong, a espéré que le partenariat entre Viejet Air et Rolls-Royce stimulerait la promotion commerciale et le tourisme entre les pays dans le temps à venir.

Vietjet a mis en service son premier A330 fin 2021 et compte actuellement deux A330 dans sa flotte. La compagnie aérienne continuera de développer sa flotte de gros porteurs afin de mieux desservir son réseau de vols internationaux en pleine expansion dans les années à venir.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais il s’est également positionné aux avant-postes de l’innovation dans l’ensemble de la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA