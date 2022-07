Vietjet ouvre la ligne reliant la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa à Busan (République de Corée). Photo: Vietjetair.com

Hanoi (VNA) - Les voyageurs vietnamiens en provenance de Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang peuvent se rendre à Busan en un peu moins de 5 heures par des vols directs de Vietjet.



Vietjet lancera des vols directs de Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang à Busan les 20 et 25 juillet respectivement, avec des tarifs à partir de 7.700 dôngs (0,33 dollar). Le transporteur privé a officiellement repris le 1er juillet la liaison Hanoi-Busan.



Les billets sont disponibles avec diverses promotions sur le site www.vietjetair.com, l’application mobile Vietjet Air, www.facebook.com/vietjetvietnam (section "Réservation") ou dans les billetteries nationales et internationales et des agents officiels de Vietjet.

Des touristes sud-coréens. Photo: Vietjetair.com

En mettant l’accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA.

Un avion de Vietjet. Photo: Vietjetair.com



Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s’est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d’évaluation de la sécurité et des produits, AirlineRatings.com.



La compagnie a obtenu en 2019 le prix "Meilleure compagnie d’aviation de l’Asie du Sud-Est 2019" de l’ASIAN-BAC. Elle a également été nommée "Transporteur low-cost de l’Asie-Pacifique de l’année" par le Centre pour l’aviation en Asie Pacifique (CAPA) et l’une des 50 meilleures sociétés cotées du Vietnam en 2019 par Forbes.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA et Airline Ratings. –VNA