L'hôpital ophtalmologique volant Orbis à l'aéroport de Phu Bài, province de Thua Thiên Huê (Centre), le 21 août.

Photo: Vietjet/CVN



Hanoi (VNA) - Le projet "Des yeux brillants pour les Vietnamiens", d'un million de dollars de fond, débutera par la construction d’un centre spécialisé en soins rétiniens pour des enfants prématurés dans les provinces de Dak Lak et Thanh Hoa. L'objectif sera de traiter 2 millions de cas.



La cérémonie d'ouverture de l'hôpital ophtalmologique (FEH) et de signature de l'accord de coopération entre Vietjet et Orbis concernant la prévention de la cécité s'est déroulée dans la matinée du 21 août dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre), en présence de responsables de ministères, de départements centraux et provinciaux, d’hôpitaux et d’établissements médicaux.



À l'occasion du dixième anniversaire des services de soins ophtalmologiques au Vietnam et du 10e programme du FEH au Vietnam, Orbis accompagne la compagnie aérienne Vietjet dans sa mission auprès de la population vietnamienne. C’est également la deuxième fois que le FEH se rend à Huê, province de Thua Thiên-Huê,Centre.



Les pilotes, les équipages et le personnel de Vietjet soutiendront les patients dans leurs séances de dépistage, les guideront dans les avions équipés d'infrastructures modernes et s’occuperont d’eux jusqu'à l'étape postopératoire.

Le “Flying Eye Hospital” mesure 17,8 mètres de haut et 55,3 mètres de long, soit la taille d’un Boeing 777. La cabine, qui s'étend sur 610 m², est aménagée à la manière d'un petit hôpital. Depuis la salle d'opération, des chirurgies oculaires 3D se dérouleront en direct de toutes les salles de formation du monde.



Le FEH a parcouru le monde pour collecter un maximum d'informations et aider les personnes défavorisées. L'hôpital aéroporté pour malvoyants de l'organisation non gouvernementale Orbis en est à sa 10e mission au Vietnam. Il a atterri dans 6 villes et provinces, dont: Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Da Nang, Binh Dinh, Cân Tho et Thua Thiên-Huê. Dans le but de soutenir plus de 2 millions de personnes au cours des trois prochaines années, Vietjet a signé avec Orbis un mémorandum d'accord à long terme intitulé “Bright eyes for Vietnamese” (Des yeux brillants pour les Vietnamiens).



Dans le cadre du projet d'un million de dollars, on contruit deux centres spécialisés en soins rétiniens pour des petits prématurés dans les provinces de Dak Lak (hauts plataux du Centre) et Thanh Hoa (Centre). En outre, Vietjet accompagnera Orbis pour promouvoir des programmes éducatifs, des événements et des campagnes de sensibilisation afin de renforcer les connaissances en matière de prévention des problèmes de vue dans tout le pays.



Dans le cadre de ce projet à long terme, Vietjet et Orbis espèrent doubler les résultats d’Orbis obtenus jusqu’à présent au Vietnam, pionnier deans les activités sociales en entreprise et particulierement de la prévention de la cécité. En plus de permettre à ses millions de clients de réaliser leurs rêves, l'entreprise Vietjet est soucieuse d'améliorer la vie de tous.



Auparavant, Vietjet a, pendant 10 ans, accompagné le fonds communautaire de prévention des catastrophes, "Illuminez les rêves" pour les enfants des provinces du Nord, visitant et parrainant régulièrement les villages de nombreuses provinces afin d'apporter des contributions significatives. -CVN/VNA