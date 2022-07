La cérémonie de signature entre Vietjet et Boeing. Photo : Vietjetair.com



Hanoï (VNA) - Vietjet et Boeing ont conclu un accord pour continuer la commande de 200 avions 737 MAX, lors de l’Exposition internationale de l’aviation Farnborough 2022 (Farnborough International AirShow 2022).



En conséquence, les 50 premiers appareils seront livrés à Thai Vietjet, la filiale de Vietjet en Thaïlande. Thai Vietjet est actuellement l'une des premières compagnies aériennes nationales en Thaïlande et préférée par des Thaïlandais. Dans le cadre de l'accord, Boeing s'engage à soutenir Vietjet avec des services techniques, la formation, le transfert de technologie, la recherche et le développement (R&D), afin d'assurer une croissance durable.



«Nous sommes honorés de poursuivre notre partenariat avec Vietjet pour proposer un service passagers abordable dans l'une des régions aéronautiques à la croissance la plus rapide au monde. Le 737 Max, avec son efficacité, sa flexibilité et ses capacités, soutiendra l'objectif de Vietjet de développer son réseau de routes en Asie et au monde », a déclaré John Bruns, vice-président de Boeing.



Vietjet et Boeing ont auparavant signé des contrats de commande totalisant 200 B737 Max avec un package de maintenance et d'assistance technique. La première commande de 100 B737 Max a été annoncée en 2016, une affaire remarquable pour l'un des modèles d'avions les plus modernes à l'époque. En 2019, les deux parties ont porté la commande totale à 200 appareils, faisant de cette commande un record pour Boeing.

Photo : Vietjetair.com



Le directeur général de Vietjet, Dinh Viet Phuong, a déclaré que l'accord signé aujourd'hui marquait une étape importante dans les relations de confiance de longue date entre Vietjet et Boeing, ainsi que dans les relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis. ».

La livraison de 200 appareils a été interrompue en raison de la suspension du 737 Max et des impacts de la pandémie de COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement mondiale de Boeing. Les opérations de Vietjet ont donc été affectées.



Le fait que Vietjet et Boeing décident mutuellement la poursuite des accords précédemment signés est également remarquable pour les relations de longue date et de confiance entre le Vietnam et les États-Unis. La commande de Vietjet devrait créer 200.000 emplois sur le marché du travail américain et une valeur totale d'environ 35 milliards de dollars. La commande devrait également attirer des investissements dans l'industrie aéronautique et créer des centaines de milliers d'emplois pour ce secteur du Vietnam.



Farnborough International AirShow 2022 au Royaume-Uni est l'un des plus grands événements aérospatiaux du monde. Le salon 2022 se déroule du 18 au 22 juillet, avec plus de 1.500 exposants et 80.000 visiteurs attendus. - VNA