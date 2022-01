Hanoï, 1er janvier (VNA) – Le premier vol international opéré cette année par la compagnie aérienne de nouvelle génération Vietjet est parti de Tokyo (Japon), est arrivé le 1er janvier à l'aéroport international de Nôi Bai à Hanoï.

Un avion de Vietjet. Photo : VNA

Dinh Viet Son, directeur adjoint de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, et des représentants de l'aéroport international de Nôi Bai et de Viejet étaient présents à la cérémonie d'accueil des 143 passagers à bord de ce vol.

La compagnie aérienne a repris la liaison Hanoï-Tokyo depuis le 1er janvier avec un vol par semaine, une fréquence qui devrait être augmentée à l'avenir.

Dinh Viet Son a également annoncé les horaires des vols entre Hanoï/Ho Chi Minh-Ville et Taipei/Taïwan (Chine), Singapour, la Thaïlande et la République de Corée, qui sont fixés pour le début de cette année.

Le directeur général de Vietjet, Dinh Viet Phuong, a déclaré que le transporteur était prêt à rouvrir tous ses vols internationaux réguliers conformément aux réglementations de prévention et de contrôle du COVID-19.

En particulier, Vietjet continue d'offrir un test rapide du Covid-19 gratuit pour tous les passagers au départ de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).

En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA