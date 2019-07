Photo: VNA

Hanoi (VNA) – A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle ligne reliant Da Nang et Tokyo (Japon), la compagnie aérienne Vietjet Air continue de chauffer sa campagne promotionnelle «Fly for Love - Show your summer version», offrant du 10 au 12 juillet un millions de billets à prix cassé à partir de 0 dongs (hors taxes et frais).

Les billets promotionnels sont mis en vente continuellement pendant trois jours allant du 10 au 12 juillet entre 12h00 et 14h00, appliqués à toutes les liaisons internationales de Vietjet et de Thai Vietjet.

En particulier, la première promotion de juillet durera l’ensemble des jours d’or sur tous les itinéraires reliant le Vietnam et le Japon. Le temps de voyage est du 11 septembre 2019 au 25 juin 2020. C'est l'occasion idéale de rechercher les billets promotionnels pour profiter des voyages au Japon, en République de Corée, à Taïwan (Chine), à Hong Kong, en Thaïlande, à Singapour, au Myanmar, en Malaisie, au Cambodge et à Bali (Indonésie).

Les billets promotionnels sont disponibles sur tous les canaux de distribution tels que le site web www.vietjetair.com, l'application mobile “Vietjet Air” ou la page www.facebook.com/vietjetvietnam (il suffit de cliquer sur l'onglet “Réservation”).



Le paiement peut être facilement effectué avec le Vietjet Sky Club, par cartes de débit et de crédit internationales, y compris Visa / MasterCard / AMEX / JCB / KCP / Union; ou avec n'importe quelle carte de guichet automatique émise par 34 banques vietnamiennes et enregistrée avec les services bancaires par Internet.

Avec la nouvelle ligne Da Nang - Tokyo, Vietjet continue d’élargir son réseau de lignes aériennes et de diffuser l’atmosphère estivale animée dans toute l’Asie. Les passagers sont encouragés à utiliser «leur version d'été», à participer à diverses activités en vol et à recevoir des cadeaux sur tous les vols Vietjet d'ici au 31 juillet 2019.

Reconnu pour ses valeurs fondamentales de "Sécurité - Bonheur - Prix abordable - Ponctualité", Vietjet a remporté plus de 30 récompenses domestiques et internationales, en faisant l'une des principales compagnies aériennes de la région. Elle était également la première compagnie à proposer une série de promotions incroyables et d’activités de divertissement passionnantes, avec des services de haute qualité afin d’offrir à ses passagers les meilleures expériences.



Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services aux consommateurs. Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et a détenu le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA.



Vietjet a été nommée «Meilleure compagnie aérienne low-cost entre 2018 et 2019» et classée au premier rang mondial pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et en 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits du monde, AirlineRatings.com.

Elle a été également classée par Airfinance Journal en 2018 parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations saines.



Vietjet exploite actuellement environ 400 vols quotidiens, transportant plus de 80 millions de passagers à ce jour, sur 119 lignes aériennes reliant le Vietnam et des destinations internationales telles que le Japon, Hong Kong, Singapour, la République de Corée, Taiwan (Chine), la Chine, la Thaïlande, le Myanmar, la Malaisie, l’Indonésie et le Cambodge.-VNA