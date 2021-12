Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Souhaitant offrir de bonnes expériences à l'occasion du Nouvel An lunaire 2022, Vietjet propose à ses clients des centaines de milliers de billets à bon prix à partir de seulement 609.000 dongs.

Photo : Vietjet



Des centaines de milliers de billets promotionnels sur les vols reliant Ho Chi Minh-Ville à Hanoï, Vinh, Thanh Hoa, Hai Phong, Da Nang,… sont disponibles à la vente sans limitation de durée sur le site officiel www.vietjetair.com, application mobile Vietjet Air, page Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam (rubrique « Réservation »). Les clients peuvent profiter de frais de paiement gratuits lors de la réservation de billets et du paiement via Vietjet SkyClub.



De plus, les passagers choisissant de voyager avec Vietjet pendant la saison de fin d'année recevront des cadeaux chanceux et des services de soins de santé sur tous les vols, y compris des boissons nutritives pour la santé comme le thé au gingembre ; un guide de surveillance de la santé pour la prévention de la pandémie de COVID-19 ; un guide d'exercices de yoga, de soins de santé anti-pandémie, de produits d'hygiène protecteurs et antibactériens, etc. Par ailleurs, Vietjet propose un trio de produits de santé dans le ciel pour les femmes enceintes, des soins de beauté et des huiles essentielles relaxantes.

Photo : Vietjet





Vietjet vend également des billets Power Pass avec un nombre illimité de zéro dongs pendant un an, y compris Power Pass Sky12 (au prix de seulement 19.999.000 dongs) et Power Pass SkyBoss (au prix de seulement 74.999.000 dongs) avec jusqu'à 50 % de réduction pour les clients qui achètent sur le site Web www.vietjetair.com, http://powerpass.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.

En particulier, Vietjet continue d'offrir un test rapide Covid-19 gratuit pour tous les passagers choisissant de voler avec Vietjet au départ de Hanoï et Ho Chi Minh-Ville.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA