Photo: VNA

Hanoi (AVI) - Le compagnie aérienne Vietjet Air a transféré ses opérations aériennes du terminal T2 vers le terminal T1 de l'aéroport international de Yangon, au Myanmar, en raison des travaux de rénovation de cet aéroport.

Au terminal T1, les guichets d'enregistrement de Vietjet Air se trouvent rangée B (compteurs 7, 8 et 9), avec un design synchrone et des équipements modernes et des enseignes de marque, ce qui permet aux clients de les localiser plus facilement.



L'heure d'ouverture des comptoirs d'enregistrement pour les vols internationaux est toujours de trois heures alors que l'heure de fermeture est de 50 minutes avant l'heure de départ.



Le Terminal T1, inauguré en mars 2016, est l'une des principales portes d'entrée du Myanmar.



Depuis son premier vol à destination de Yangon en 2015, Vietjet Air a joué un rôle important dans l’intensification de la coopération entre les deux pays en matière du tourisme et de commerce.



Suivant le modèle «Consumer Airline», Vietjet Air continue d'ouvrir de nouvelles lignes aériennes, d'ajouter plus d'avions, d'intensifier l’application des technologies, de diversifier ses produits et services supplémentaires pour répondre aux demandes des passagers.



Avec 60 avions A320 et A321, le transporteur vietnamien effectue plus de 380 vols par jour. A ce jour, il a transporté plus de 60 millions de passagers sur 93 lignes aériennes nationales et internationales. -VNA