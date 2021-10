Photo : Vietjet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Depuis le 21 octobre, la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air rétablit toutes ses lignes aériennes reliant Ho Chi Minh-Ville à Hanoï, Da Nang et d'autres provinces et villes à travers le pays, répondant aux demandes de déplacement des gens de manière sûre et rapide.

En particulier, les lignes reliant Ho Chi Minh Ville à Hanoï et Da Nang seront exploitées avec une fréquence de deux vols aller-retour par jour. Jusqu'au 30 novembre, les opérations de ses 48 lignes aériennes domestiques seront reprises.

Photo : Vietjet

Vietjet continue d'offrir des milliers de billets Eco à 0 dong (frais et taxe non compris) aux clients, notamment aux travailleurs qui reviennent à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces du Sud pour prendre part à la stabilisation de la production et à la reprise et au développement économiques.

Les billets à 0 dongs sont disponibles sur le site web de Vietjet à l'adresse www.vietjetair.com, les applications mobiles Vietjet Air et Facebook à l'adresse www.facebook.com/vietjetvietnam (rubrique "Réservation") ou dans agents officiels de cette compagnie aérienne.

Vietjet Air propose également un test rapide COVID-19 gratuit pour tous les passagers au départ de Ho Chi Minh-Ville et de Hanoï à partir du 22 octobre.

Les passagers voyageant avec Vietjet Air se verront offrir des cadeaux. La compagnie fournira des services de qualité dont des aliments nutritifs, des boissons bonnes pour la santé comme thé au gingembre, guide de surveillance de la santé pour la prévention de l'épidémie, guide de yoga, des produits de soins pour les femmes enceintes, des produits d'hygiène et antibactériens, etc.

Pour appliquer strictement les réglementations sur la prévention et le contrôle de la pandémie dans la nouvelle normalité, les passagers de tous les vols "verts" de Vietjet devront faire attention à faire une déclaration médicale, gérer les certificats de test de COVID-19 sur le site web www.vietjetair.com, présenter le QR Code à l'aéroport. Vietjet Air recommande de s'enregistrer en ligne pour éviter la foule à l'aéroport.

Toute la flotte de Vietjet Air est équipée de système de filtres HEPA capables de filtrer jusqu'à 99,7 % de la poussière, des bactéries et des virus. Tout le personnel en première ligne au service des passagers a été vacciné, régulièrement testé et est équipé d'équipements de prévention et de contrôle de la pandémie.

Vietjet est un membre de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019. - VNA