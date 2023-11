Hanoï (VNA) - Lors du dernier Forum d'affaires Vietnam-Mongolie, la compagnie aérienne low cost vietnamienne Vietjet (Vietjet Air) a annoncé l’ouverture d’une ligne aérienne directe reliant la capitale mongole Oulan-Bator à la ville côtière de Nha Trang, province de Khanh Hoa, au Centre du Vietnam.



La cérémonie de lancement de cette ligne aérienne directe Oulan-Bator - Nha Trang a eu lieu solennellement en présence du président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh, du vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang et de dirigeants de nombreux ministères, organes, agences et entreprises des deux pays.



La ligne Oulan-Bator - Nha Trang sera exploitée à partir du 15 décembre 2023 avec une fréquence initiale de deux vols aller-retour par semaine. Le vol durera environ 5 heures 30 minutes.



Cette ligne aérienne contribuera à faciliter et à promouvoir la coopération en matière d'investissement, de tourisme, de culture et d’éducation entre les deux pays et leurs peuples.



Le réseau de vols de Vietjet couvre de nombreuses destinations au Vietnam, en Australie, en Indonésie, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, au Japon, à Hong Kong (Chine), à Taïwan (Chine), en République de Corée, en Inde, au Kazakhstan, etc. -VNA